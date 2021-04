Ospedale Pavullo, focolaio Covid: contagiati 8 pazienti e 7 sanitari

Focolaio Covid all'interno dell'ospedale di Pavullo: le persone coinvolte al momento sono 15. Infatti, a seguito di alcune positività emerse all’interno dell’area omogenea dell’ospedale di Pavullo, dalla scorsa settimana l’attività chirurgica programmata e urgente era stata sospesa a titolo precauzionale, con la conseguente interruzione di nuovi ricoveri, per consentire l’attuazione delle norme per il contenimento della diffusione del contagio individuate dalla Direzione dell’ospedale insieme al Servizio di prevenzione e protezione aziendale e al Dipartimento di Sanità Pubblica.I provvedimenti attuati – l’intensificazione degli screening mediante tampone su operatori e pazienti, lo spostamento dei pazienti risultati positivi in area Covid, il rafforzamento dell’uso di dispositivi di protezione individuale da parte degli operatori e il ricovero in stanza singola per i pazienti considerati contatti stretti – hanno consentito lo svuotamento del reparto (), che è oggetto di sanificazione dei locali e delle attrezzature in vista della ripresa dell’attività chirurgica urgente, prevista per domani.Già da alcune settimane, l’Ausl ha intensificato lo screening per operatori e pazienti, prevedendo l’effettuazione di tamponi all’ingresso e successivamente ogni tre giorni. Proprio grazie agli screening è stato possibile individuare, il 31 marzo scorso, due positività, riscontrata in pazienti (asintomatici) ricoverati nell’area chirurgica dell’Ospedale di Pavullo, mentre il piano di tamponi effettuato sugli operatori sanitari non aveva fatto emergere alcuna positività.Immediatamente i due pazienti positivi sono stati isolati, così come i contatti stretti. Contemporaneamente sono stati avviati piani straordinari di tamponi a stretto giro, che ha fatto emergere nell’arco di alcuni giorni altre 6 positività tra i pazienti e 7 tra gli operatori. I risultati dei test hanno portato alla decisione di sospensione dell’attività chirurgica programmata e urgente, con la conseguente interruzione di nuovi ricoveri.Per quanto riguarda la positività emersa tra gli operatori, dei sette contagiati,. Agli altri 6 operatori, tutti neo-assunti, era stata programmata la vaccinazione, che alla luce di quanto accaduto, sarà riprogrammata non appena possibile.