Ospedale Ramazzini, reparto senza aria condizionata. L'Ausl spiega

Nei giorni scorsi un nostro lettore ha scritto alla redazione de La Pressa per comunicare 'il grave disagio subito dopo un recente ricovero al reparto di gastroentorologia chirurgia 2 del’ospedale Ramazzini a Carpi'. Durante il suo breve periodo di permanenza infatti 'con stupore di pazienti, medici e infermieri il reparto è risultato sprovvisto di area condizionata e nei giorni caldissimi della scorsa settimana questa assenza ha provocato una situazione invivibile per i pazienti ricoverati ma anche per gli operatori sanitari. Senza calcolare le possibili conseguenze sul piano clinico di un caldo simile per persone appena operate'.Prima di pubblicare tale segnalazione abbiamo chiesto conto all'Ausl di Modena che puntualmente ha spiegato quanto avvenuto. Ecco dunque la versione dell'azienda.

'In merito alla segnalazione del cittadino relativamente alla mancanza di climatizzazione in un'area dell'Ospedale di Carpi, l'Azienda Usl di Modena, scusandosi per il disagio, precisa che nell'area è sì presente l'impianto di climatizzazione, ma purtroppo ha resa ormai bassa rispetto agli standard ai quali le persone sono oggi abituate - afferma l'Usl -. Da qui la sensazione della mancanza di climatizzazione, può inoltre accadere, pur non essendo forse questo il caso, che l'aria condizionata venga spenta all'interno di una stanza in risposta a particolari esigenze delle persone ricoverate. Tali situazioni, note all'Azienda, richiedono interventi consistenti sulle strutture poiché interessano parte dell'impianto e delle apparecchiature: purtroppo l’emergenza Covid ha imposto nuove urgenze e priorità e dunque non è stato possibile programmarli per la stagione in corso, ma lo saranno per l’anno prossimo'.



Nella foto i medici e i sanitari del Ramazzini in una recente immagine scattata al termine del picco dell'emergenza Covid