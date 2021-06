Ospedale Sassuolo, ok al bilancio continua cessione quote all'Ausl

Si è svolta stamattina l’Assemblea ordinaria dei Soci dell’Ospedale di Sassuolo S.p.A. Tra i vari punti all’ordine del giorno, è stato approvato il Bilancio 2021 della società e, come preannunciato, i componenti di nomina privata del Consiglio di Amministrazione hanno rassegnato le proprie dimissioni.L’Assemblea ha ratificato la nomina del nuovo CdA composto da tre membri, il Dr. Mario Mairano è stato confermato Presidente, affiancato dalla Dr.ssa Anna Darchini e dalla Dr.ssa Tiziana Mazzini. Per il Collegio Sindacale, sono stati confermati tutti i componenti.Prosegue il percorso per la cessione delle quote private della Società, che oggi registra un altro passo avanti con l’uscita formale di tutti i componenti privati delegati dalla società Atriké S.p.A., ridisegnando così la governance dell’Ospedale.Dall’Azienda USL di Modena e dal CdA dell’Ospedale è giunto un ringraziamento ad Atriké e ai suoi componenti 'per il sostegno - si legge in una nota dell'ospedale - la collaborazione e il profondo impegno messo in campo in questi anni per questo progetto che, da sempre, rappresenta un unicum nel panorama sanitario regionale.