Ospedale Sassuolo, riapre il reparto Covid: 10 posti letto

Da oggi anche l'ospedale Sassuolo ha riattivato, dopo Carpi, a supporto degli ospedali hub di Modena, 10 posti letto per pazienti Covid-positivi.L’Area interessata è quella della Medicina Interna, Area Blu. Un’ala del reparto, debitamente isolata, è già stata attrezzata ad accogliere pazienti positivi al Covid che necessitino di ospedalizzazione.“Rispetto ad un anno fa – spiega Silvio Di Tella, Direttore sanitario della struttura e Direttore dei Presidi Ospedalieri dell’AUSL di Modena – la situazione appare meno critica. E ciò è possibile solo grazie ai vaccini. Nonostante questo, tuttavia, l’andamento epidemiologico sta facendo registrare una curva in aumento di chi, contraendo il virus, sviluppa in modo serio la patologia ad esso correlata, fino a richiedere una ospedalizzazione. Quello che possiamo registrare, purtroppo, è che tale casistica colpisce soprattutto pazienti di mezza età e non ancora vaccinati'.