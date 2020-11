'Ospedale Vignola, addio ortopedia e chirurgia. Altro che primo livello'

“Nonostante gli investimenti promessi in campagna elettorale dal Governatore Stefano Bonaccini, sono sparite nel nulla i finanziamenti per le case della Salute di Zocca e Castelnuovo Rangone. Salvo nuove e spiacevoli sorprese a Vignola, nonostante l'inerzia della nuova giunta comunale, dovrebbero invece pervenire gli investimenti già programmati e pattuiti a suo tempo con Ausl e Regione dall’amministrazione comunale mia e di Angelo Pasini”. Questa la denuncia del consigliere regionale della Lega, Simone Pelloni.“Se un territorio viene privato di risorse promesse e sbandierate dal Pd quando, in piena campagna elettorale, era alla ricerca di voti nella provincia modenese, il dovere dei buoni amministratori imporrebbe al sindaco del comune capodistretto di reclamare con forza quanto era stato garantito a più riprese ai cittadini del bacino sanitario di Vignola. Spiace constatare, invece, come oggi la neo insediata giunta vignolese sembra afona rispetto alle richieste del territorio e dei suoi cittadini - continua Pelloni -. In meno di due mesi di nuova amministrazione Muratori sono stati tolti due importanti investimenti al nostro distretto, l'ospedale di Vignola ha perso i reparti di chirurgia e ortopedia, ieri l'Ausl ha tentato addirittura di chiudere il pronto soccorso dell'ospedale e solamente grazie alla sollevazione del personale (che ringrazio personalmente) si è scongiurata per il momento la cosa. Oggi per l'Ausl di Modena l'ospedale di Vignola è il primo sacrificabile della provincia grazie alla sua amministrazione prona e incapace di tutelare gli interessi dei cittadini. Il pronto soccorso di Vignola non si tocca! E' questo il modello di ospedale di primo livello a cui pensava il Pd?” - conclude Pelloni.