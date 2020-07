Otorinolaringoiatria ospedale di Mirandola, donazioni diventano realtà

E' iniziata ieri l’attività della otorinlaringoiatria nel nuovo ambulatorio dell'ospedale di Mirandola adiacente alla stanza dove si trova la cabina audiometrica. L’ambulatorio è stato allestito con colonna video e fibroscopi e completato da altre attrezzature frutto delle donazioni dell’Associazione La Nostra Mirandola ODV, presieduta dalla professoressa Nicoletta Vecchi Arbizzi (nella foto).

Lo gestiranno i medici ospedalieri diretti dal neo primario dell'unità complessa di Otr di Carpi e Mirandola, Sauro Tassi.

'È stato sfiancante raggiungere questo risultato iniziato a fine 2015 con il primario Stefano Galli, poi continuato con Livio Presutti, Direttore della clinica di Otr della Università di Modena e Reggio e del servizio provinciale di Otorinlaringoiatria, concluso definitivamente con Tassi - si legge in una nota della associazione -. Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno contribuito ad arrivare a questo risultato e rinnoviamo più sentiti ringraziamenti a tutti coloro che hanno donato i fondi necessari per realizzare questo progetto che è iniziato a fine 2015 con le donazioni di un microscopio e trapano di ultimissima generazione per le operazioni di naso e orecchio, (in ottobre 2015 fu eseguita con il microscopio la prima operazione di microchirurgia al timpano a Mirandola) e concluso nel 2017 con la donazione della Camera audiometrica con audiometro ed impedenzometro per misurare l'udito, che completa tutta la strumentazione necessaria. Ma solo ieri il progetto è partito concretamente. Grazie ancora a tutti coloro che ci hanno aiutato a superare i vari impedimenti e a raggiungere l’obiettivo finale'.

I nomi dei donatori sono incisi su due tabelloni affissi all’ingresso degli ambulatori di otorinlaringoiatria.