Pavullo, a fuoco camion in cantiere stradale: causa bitume intervento speciale

Il rogo che oggi pomeriggio, poco dopo le16, a Pavullo, in località Acquaria, ha avvolto e distrutto un camion, si è sviluppato all'interno di un cantiere stradale per la posa di bitume. Ed è stato proprio questo materiale che ha reso più difficili le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco. Gli operatori hanno dovuto agire utilizzato liquidi schiumogeni di nuova generazione che, in particolari condizioni, possono essere miscelati con acqua per erogare schiuma ad alto potere estinguente. Materiale di cui oggi sono munite tutte le autobotti in dotazione ai Vigili del Fuoco.