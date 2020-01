Palagano, fienile distrutto dalle fiamme

Dalle 18.10 del pomeriggio di ieri squadre dei vigili del fuoco sono impegnate in località Costrignano di Palagano per l'incendio di un fienile in via San Giovanni. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha impedito che le fiamme si propagassero agli edifici agricoli adiacenti. Nessun animale della vicina stalla è stato coinvolto mentre è andata distrutta la copertura del fienile. Una decina di vigili del fuoco con tre mezzi hanno lavorato l'intera notte per contenere le fiamme al momento oramai estinte. Si presume che nella giornata di oggi saranno concluse tutte le operazioni di completa estinzione e di verifica.