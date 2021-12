Palagano, Frassinoro e Montefiorino: le opposizioni fanno squadra

Tentativi di sinergie tra i consiglieri di opposizione in Appennino. A darne conto è il consigliere di minoranza a Palagano, ed ex candidato sindaco, Giuseppe Fontana ().'Qualche giorno fa abbiamo organizzato una cena, informale ed amichevole, con Elio Pierazzi, capogruppo minoranza del Comune di Frassinoro e Riccardo Coriani, capogruppo di una delle liste di minoranza del Comune di Montefiorino - spiega Fontana -. Abbiamo convenuto di impostare un progetto di sinergia e collaborazione tra le minoranze delle Valli del Dolo e del Dragone. Indipendentemente dalle appartenenze politiche di lista, ove esistenti, e dalle posizioni personali. Con l'obiettivo di creare un modo assolutamente nuovo di far politica nel confronto con le amministrazioni in carica, con gli enti provinciali e regionali. La porta è aperta ad altre minoranze che vorranno unirsi a noi. Perché crediamo in questo progetto, quasi sperimentale e per mantenere quanto promesso in campagna elettorale di collaborare sempre e comunque ed uscire dalla mentalità ristretta del confine Comunale. Da soli si va poco lontano, assieme si fa massa critica e si ha più peso nelle relazioni'.