Palagano, il liceo di Scienze umane intitolato a Marco Biagi

Il prefetto di Modena Maria Patrizia Paba ha partecipato ieri alla cerimonia di intitolazione del liceo di Scienze Umane di Palagano al professor Marco Biagi, trucidato dalle nuove Brigate Rosse il 19 marzo 2002. E’ intervenuta alla manifestazione la sottosegretario alla Presidenza del consiglio dei ministri Simona Malpezzi ed è stata conferita alla vedova del giuslavorista Marina Orlandi Biagi la cittadinanza onoraria di Palagano.



'Da Palagano parte un messaggio speciale: scuole, studenti, insegnanti, associazioni ed istituzioni dicono no all'odio e no al terrore e li vogliono contrastare facendo memoria di cosa essi hanno causato nella storia ma con la prospettiva di voler pedalare verso il futuro, cosi come ha insegnato Marco Biagi - afferma il sindaco Fabio Braglia -. Pedalare perchè a voler cambiare le cose si deve fare fatica con la consapevolezza che ogni metro in piu è una conquista. Oggi abbiamo voluto regalare uno di questi metri ai nostri ragazzi della montagna che possono avere una opportunità in piu iscrivendosi a questa scuola, quella di potersi specializzare per il mondo del lavoro con nuove competenze, innovazione e prospettive che la Fondazione Biagi porterà in collaborazione con la scuola'.