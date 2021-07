Palagano in lutto, è morto annegato in Toscana Kazimierz Klawczynski

Tragedia per la comunità di Palagano. Don Kazimierz Klawczynski, sacerdote da anni in servizio estivo a Boccasuolo di Palagano, è morto sulla spiaggia di Marina di Massa Carrara dopo essere annegato durante una nuotata in mare. Il decesso è avvenuto giovedì e sono stati necessari due giorni per identificare la salma. Padre Kazimierz Klawczynski, 63 anni, è stato recentemente vice cancelliere della curia di Koszalin e cappellano del santuario di Góra Chełmska in Polonia. In precedenza è stato anche segretario di diversi altri vescovi di Koszalin-Kołobrzeg.