Palagano, nel Comune di Fabio Braglia l'opposizione si dimette in massa

Clamorosa decisione dei consiglieri di opposizione a Palagano. Giuseppe Fontana (ex candidato sindaco), Elisabetta Gazzetti e Sabrina Guigli della lista di minoranza 'Per un futuro comune' hanno deciso di dimettersi dal Consiglio comunale. Si tratta di dimissioni in blocco dell'intero gruppo di opposizione. A quanto pare la scelta sarebbe legata alla volontà di fare entrare 'forze nuove' per costruire una alternativa in vista del voto che si terrà tra due anni, ma è evidente che la decisione ha suscitato clamore nel piccolo Comune dell'Appennino modenese. Ricordiamo che il sindaco di Palagano, Fabio Braglia, giunto al terzo mandato, è anche presidente della Provincia di Modena.Nella foto Fontana e Braglia