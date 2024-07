Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il ponte era chiuso dallo scorso lunedì 6 maggio, per consentire un intervento di manutenzione straordinaria della struttura ed ora proseguiranno fuori dalla sede stradale senza interferire con il transito veicolare.I lavori, che sono eseguiti dalla ditta Stradedil srl di Palagano per un importo complessivo di 350mila euro e sono iniziati lo scorso 20 marzo, prevedono tra l’altro la realizzazione di muovi cordoli portabarriera e micropali per il consolidamento del riempimento dei muri, la realizzazione di una controsoletta in calcestruzzo alleggerito, l’installazione di nuove barriere guard rail con la realizzazione nuovo asfalto e tutti i drenaggi necessari per favorire il deflusso delle acque meteoriche.