Palestra Meucci Carpi, lavori da 1,8 milioni alla coop Cires

L’intervento, che sarà realizzato dalla ditta Cires Società cooperativa di Castenaso di Bologna, prevede il miglioramento sismico dell'edificio rinforzando gli elementi strutturali come pilastri, travi e vano scala e la riqualificazione edile, impiantistica e delle finiture, nonchè la manutenzione straordinaria degli spogliatoi, della pavimentazione dei campi di gioco e il rifacimento dell’impermeabilizzazione nei punti in cui sono presenti infiltrazioni.In particolare sarà effettuato il rifacimento delle pareti in laterizio, compreso l’intonaco e le tinteggiature, il controsoffitto, una nuova pavimentazione vinilica in corrispondenza della palestra piccola e la sistemazione delle pavimentazioni della palestra principale e degli spogliatoi oltre alla fornitura di nuovi serramenti esterni e interni.



I tecnici della Provincia di Modena fanno sapere che i lavori partiranno nel 2024, dopo aver completato tutte le procedure amministrative e di controllo, così da rispettare le tempistiche imposte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che impone la fine dei lavori entro il 2026.



L’intervento fa parte della missione quattro del Pnrr sul piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole riguardo il potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione.

All’Istituto di istruzione superiore Antonio Meucci per l’anno scolastico in corso sono iscritti 1.084 studenti distribuiti in 48 classi.