Vento forte, pali divelti e alberi sradicati nella bassa, Vigili del Fuoco al lavoro

Da Carpi a San Felice, da Carpi a Finale Emilia. Sono ancora una volta i comuni dell'area nord della provincia ad essere colpiti dal temporale associato a vento forte che ha raggiunto la provincia intorno alle 19 di questa sera. Decine le chiamate ai vigili del Fuoco arrivate da diversi comuni principalmente per alberi sradicati e pali dell'elettricità divelti. In diversi casi finiti sulle strade, provocando l'interruzione parziale o totale della circolazione. Ripristinata grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco.In nessuna segnalazioni si registrano feriti

