Panaro, briglia di Zenzano, procedono i lavori

Più che di interventi strutturali, per le aste dei fiumi modenesi dai principali Secchia e Panaro, ai torrenti secondari come il Tiepido si continuano a mettere in campo azioni di riparazione di manufatti anche di recente costruzione o manutenzione, ceduti o compromessi a seguito delle piene. E' il caso della riparazione e messa in sicurezza della briglia di Zenzano sul fiume Panaro, dove procede la sistemazione della spalla destra dell’opera idraulica, situata tra i comuni di Marano e Savignano sul Panaro, per un valore complessivo di 240mila euro finanziato con i fondi di protezione civile concessi dopo l’emergenza.Contemporaneamente è stata ultimata anche la seconda tranche di importanti interventi di consolidamento, avviati due anni fa e finanziati dalla Regione con 1,9 milioni di euro. Tutti i lavori sono stati curati dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.“Si tratta di una delle briglie più importanti del bacino pedecollinare del fiume Panaro- spiega l’assessore regionale alla Difesa del suolo e alla Protezione civile, Irene Priolo- e con la conclusione degli interventi di consolidamento si compie un passo avanti fondamentale per la sicurezza di un’area caratterizzata dalla presenza di infrastrutture viarie strategiche e centri urbani come Marano e Savignano sul Panaro. Dopo i pesanti danni provocati dalla piena del fiume a fine 2020- conclude- l’Agenzia per la sicurezza territoriale è intervenuta avviando un ulteriore cantiere che, nell’arco di un mese, ci consentirà di completare le opere iniziate nel 2019”.I lavori attualmente in corso riguardano la spalla destra della briglia, che ha registrato ingenti danni dopo il maltempo di dicembre 2020 con l’asportazione di circa 6 mila metri cubi di materiale che ne costituiva il sostegno laterale. Si stanno quindi ultimando il ripristino del profilo della porzione crollata e le opere di protezione dai fenomeni erosivi della corrente, grazie alla posa di massi ciclopici cementati.Con gli interventi di consolidamento è stata già realizzata una controbriglia a valle dell’opera idraulica e la vasca di dissipazione è stata riempita con massi ciclopici. Si è inoltre proceduto a rinforzare le paratie con tiranti di collegamento e a sistemare la platea intermedia, risanando le parti in calcestruzzo deteriorate.Infine, a monte della briglia, per contrastare i fenomeni di filtrazione e sifonamento e consolidare la sponda è stato realizzato un diaframma tramite un muro in calcestruzzo armato fondato su pali trivellati.