La manifestazione è organizzata dal laboratorio di analisi latte, alimenti, mangime e acque Lab4 (cooperativa di Pavullo aderente a Confcooperative Terre d’Emilia) in occasione della Festa della Crescentina di Pavullo.Domenica primo settembre, presso lo stand di Lab4 posizionato di fronte al cinema Mac Mazzieri, verranno intervistati i consumatori e assaggiati i campioni di Parmigiano Reggiano stagionato 24 mesi (prodotto, cioè, nel 2022). L’anno scorso furono quasi 1.800 le persone che assaggiarono i formaggi in gara.Anche una giuria di esperti dell'Apr (Assaggiatori Parmigiano Reggiano) valuterà i campioni e ne darà un parere tecnico.Il caseificio vincitore sarà premiato nelle prossime settimane e in febbraio riceverà il “Casello d’oro” durante un evento organizzato dal Consorzio Parmigiano Reggiano a Londra.