La consegna è avvenuta presso la sede dell’Ambasciata d’Italia in occasione della celebrazione del 90esimo anniversario della fondazione del Consorzio del Parmigiano Reggiano.Sono stati premiati i caseifici vincitori degli undici Palii del Parmigiano Reggiano che si sono svolti nel 2023. Si tratta di gare alle quali ogni caseificio consorziato può partecipare iscrivendo un campione di Parmigiano Reggiano di 24-26 mesi. I formaggi in gara vengono valutati da una giuria composta da assaggiatori certificati della APR (associazione Assaggiatori Parmigiano Reggiano).Il caseificio sociale di Casola di Montefiorino ha vinto il Palio di Pavullo, organizzato nel settembre scorso dal laboratorio di analisi latte, alimenti, mangime e acque Lab4 (cooperativa di Pavullo aderente a Confcooperative Terre d’Emilia) in collaborazione con il Comune di Lama Mocogno e il Consorzio Parmigiano Reggiano.Alla gara avevano partecipato 22 dei 26 caseifici della montagna modenese. Il loro Parmigiano Reggiano era stato assaggiato da quasi 1.800 persone in occasione della Festa della Crescentina svoltasi il 3 settembre scorso a Pavullo.