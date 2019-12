Pasticceria Vignola, Nas sequestrano 18 chili di panettoni artigianali

Blitz dei carabinieri del Nas in un bar pasticceria di Vignola. I militari hanno sequestrato 18 chili di panettoni artigianli perchè privi di indicazioni riguardanti la loro rintracciabilità, come data di produzione e data di scadenza. Sono state inoltre verbalizzate ai gestori del locale, sanzioni per 2440 euro per la mancanza all'interno del bar della cartellonistica obbligatoria.