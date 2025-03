Patenti diverse, stessa falsificazione scoperta da PL Terre di Castell

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Nei giorni scorsi, in due episodi differenti, le pattuglie della polizia locale Terre di Castelli hanno proceduto al sequestro di 2 patenti di guida formato card polacche falsificate, entrambe in possesso di cittadini residenti a Modena e di nazionalità ucraina.

I due cittadini, rispettivamente di anni 31 e 34, a bordo di veicoli di loro proprietà, una Opel Astra e una DS 7, sono stati fermati per un controllo di polizia stradale a Spilamberto e a Castelnuovo Rangone. Le patenti sequestrate avevano gli stessi elementi di falsità riscontrabili dai modelli delle patenti originali in dotazione al comando.

I due conducenti sono stati identificati tramite i rilievi fotodattiloscopici e deferiti all’Autorità Giudiziaria per aver condotto i due veicoli con patente di guida falsificata. Alle autovetture è stata applicata la sanzione accessoria del fermo del veicolo.'