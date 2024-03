Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Al carcere di S.Anna di Modena un 32enne moldavo, e sedicente rumeno. Nazionalità che emergeva in un documento mostrato ai militari ma risultato con segni sospetti. L’uomo, operaio impiegato alle dipendenze di una s.r.l. incaricata di lavori di ristrutturazione di un immobile di proprietà pubblica, è stato accompagnato in caserma per ulteriori accertamenti. Lì il 32enne ha continuato a dichiarare la volidità del documento esibito, valido all’espatrio che, invece, sottoposto ad accurate e rapide analisi attraverso il servizio di cooperazione internazionale delle forze di polizia, è risultato contraffatto e pertanto sequestrato.L'uomo è così stato arrestato per i reati riguardanti il possesso del documento falsificato valido per l’espatrio e nel contempo deferito all’Autorità Giudiziaria per la violazione delle norme in materia di immigrazione clandestina e di ingresso illegale sul territorio nazionale.L’arresto è stato convalidato questa mattina dal Giudice del Tribunale di Modena all’esito di udienza con rito direttissimo.