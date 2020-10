Sono due le persone colte alla guida in stato di ebbrezza, fermate ieri sera dai Carabinieri di Pavullo. Una di queste, in 43ennne pavullese, era già noto negli archivi delle forze dell'ordine proprio per essere stato fermato in precedenza mentre alla guida in stato di alterazione dovuto all'alcol. Fatto che aveva portato alla sospensione della patente da parte della Prefettura. Nonostante ciò l'uomo ieri sera, si è rimesso alla guida dopo avere bevuto, incappando in un altro controllo specifico notturno messo in atto dai Carabinieri della compagnia di Pavullo nel Frignano. Controllo le cui conseguenze complicheranno la sua situazione e la possibilità di rivedere la patente. Nello stesso servizio di controllo i militari hanno fermato e deferito per guida in stato di ebrezza anche un trentenne peruviano sorpreso alla guida dell’autovettura con un tasso alcolico oltre alla soglia legale consentita.