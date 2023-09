Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Trentatreenne, originario di Desenzano del Garda, il capitano Alberto Giordano ha frequentato il 194° Corso presso l’Accademia Militare di Modena, successivamente il triennio di formazione presso la Scuola Ufficiali Carabinieri in Roma.Assegnato alla Scuola Allievi Marescialli Carabinieri di Firenze quale Comandante di Plotone, è stato poi trasferito al 9° Battaglione Carabinieri “Sardegna”, per poi approdare in Sicilia, quale Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Agrigento.Da ultimo, l’Ufficiale ha retto il comando della prima Sezione del Nucleo Investigativo Carabinieri di Caserta, occupandosi anche di criminalità organizzata.Il maggiore Simone Scafuri, dopo quattro anni al comando della Compagnia Carabinieri di Pavullo nel Frignano, è stato destinato ad altro incarico di responsabilità.