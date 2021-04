Pavullo: appartamento a fuoco, anziana all'ospedale

Un appartamento ed una parte di stabile inagibili ed una donna di 83 anni intossicata e trasportata all'ospedale dopo il salvataggio dei Vigili del Fuoco. Momenti di paura questa mattina, in via XXII aprile, a Pavullo dove i Vigili del Fuoco del locale distaccamento sono stati chiamati per un allarme incendio in un appartamento abitato da un anziana. La breve distanza dal distaccamento ha reso veloce l'arrivo dei Vigili del Fuoco che sono riusciti a prelevare la donna e ad affidarla alle cure dei sanitari del 118 partiti dall'altrettanto vicino ospedale. I danni alle strutture dello stabile sono ingenti. Ancora da accertare le cause del rogo.