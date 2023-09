Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Plaudiamo quindi al voto contrario di Riolunato e Fiumalbo e alle astensioni di Polinago, Serra e Zocca e facciamo fatica a comprendere i voti favorevoli di Lama, Pievepelago e Pavullo.Sembrano lontanissimi i tempi in cui venivano organizzate fiaccolate per le strade pavullesi, e si gridava allo scandalo per un voto di astensione (unico su 47 comuni tutti favorevoli) su un piano che ha portato a Pavullo gli investimenti proprio per rifare il nostro Pronto Soccorso e che ha dotato il nostro territorio dell’ automedica, cardine del servizio urgenza in tutto il Frignano. Chi faceva quello evidentemente oggi se lo è dimenticato e con il voto favorevole di ieri avalla un piano che non porta investimenti e che depotenzia ancora la sanità territoriale soprattutto in Appennino' - chiude Daniele Iseppi.