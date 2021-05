Pavullo, attesa finita, domani aprono i Carrai

Atteso da anni è promesso da numerose amministrazioni che si sono succedute, il vecchio tratto sulla Strada Statale 12 denominato i Carrai da sempre problematico soprattutto nei mesi invernali per il suo dislivello altimetrico e per le sue curve. Queste ultime eliminate dai lavori di rifacimento dell'intero tratto ora più largo, più lineare, e protetto, per un centinaio di metri, da una da una galleria. Il cantiere ancora in corso e della durata di 2 anni avrà domani una tappa fondamentale e finale quella che porterà dalle ore 11 all'apertura al transito veicolare.