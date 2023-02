Pavullo: auto esce di strada e si schianta in un cortile, un ferito

Ieri sera, poco prima delle ore 21, all'altezza della rotatoria 'Conad' sulla via Giardini

Intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre un uomo rimasto incastrato tra le lamiere dell'auto incidentata, ieri sera intorno alle ore 20.45, sulla via Giardini sud a Pavullo. L'autovettura per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, è uscita di strada in corrispondenza della rotatoria all'altezza del supermercato Conad e della zona commerciale. Uscendo dalla carreggiata l'auto ha sfondato muretto e recizione di una proprietà privata finendo nel giardino di una abitazione e accartocciandosi nella parte anteriore. Veloce l'arrivo dei Vigili del Fuoco che hanno estratto l'uomo, ferito, rimasto incastrato nell'abitacolo al posto di guida e affidato al 118 per il trasporto all'ospedale. Contestuale anche l'arrivo dei Carabinieri per i rilievi di legge.





Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.