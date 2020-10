Pavullo, auto in fiamme: disagi sulla via Giardini

Incendio oggi pomeriggio alle 15 sulla via Giardini a Pavullo, in prossimità della rotonda della ceramica Mirage. Un'auto si è incendiata imponendo l'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme, illeso il conducente mentre la vettura è andata distrutta. La via Giardini è rimasta chiusa al traffico per il tempo necessaria a rimettere in sicurezza la carreggiata.