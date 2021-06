Pavullo: bando da 340mila euro per aziende colpite dal Covid

E’ stato pubblicato il nuovo Bando del Comune di Pavullo per la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno delle attività economiche maggiormente colpite dallo stato di emergenza sanitaria causata da Covid 19. 'Questo risultato è un esempio di proficua e felice collaborazione tra i servizi commercio, ragioneria e le associazioni di categoria pavullesi (CNA, Lapam e Confcommercio) con cui abbiamocostituito un tavolo di lavoro e condiviso gli obiettivi più qualificanti del testo normativo' - afferma l'Assessore comunale al commercio Daniele Iseppi.'Insieme abbiamo cercato di costruire un prodotto per quanto possibile su misura per il nostro tessuto imprenditoriale e commerciale pur rimanendo all’interno dei dettami generali dei contributi statali destinati alla tenuta e al rilancio della nostra economia'.L’Amministrazione Comunale mette a disposizione 340 mila euro destinati alle microimprese, lavoratori autonomi e professionisti che più hanno sofferto nel corso della pandemia'Una buona parte delle risorse andrà alle startup (imprese nate dopo il 1 Gennaio 2019) che riceveranno un contributo di 1000 euro ciascuna mentre tutte le altre imprese saranno inserite in tre scaglioni in base alla riduzione percentuale del loro volume d’affari e ai costi di gestione (affitto locali, utenze, imposte locali) sostenuti nel corso del 2020. I richiedenti che avranno certificato una riduzione del fatturato tra il 30% e il 34,99% e con costi per le loro attività fino a 5mila euro riceveranno un contributo una tantum di 2000 euro, un contributo di 2500 euro per perdite di fatturato e costi maggiori fino ad arrivare ad un contributo di 3000 euro a ciascuna impresa che attesterà un calo di oltre il 40% e costi oltre i 10 mila€ annui. Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il 19 Luglio.