Pavullo: caccia con trappola, scoperto minaccia i Carabinieri

Minaccia a pubblico ufficiale, maltrattamento di animali ed esercizio venatorio abusivo mediante l’utilizzo di trappole. E' finito nei guai con tre denunce pesanti alla Procura della Repubblica di Modena un 69enne di Pavullo colto dai Carabinieri della locale stazione posizionare trappole per animali nelle adiacenze della propria abitazione. I Carabinieri sono intervenuti ieri sera, intorno alle 21, cogliendo l'uomo in flgranza di reato. In una delle trappole che aveva posizionato illegalmente era finito un cane meticcio che si trovava in evidente stato di sofferenza. L'animale stato immediatamente liberato dai militari ed affidato al personale del canile di zona. Sul posto, per le verifiche, è stato fatto intervenire anche il personale veterinario dell'Ausl di Modena. Ad aggravare la propria posizione, ci ha pensato direttamente lo stesso pensionato, già noto alle forze di polizia. Nel corso dell'intervento si è messo ad inveire e a pronunciare frasi di minaccia ai Carabinieri. Ed è così che oltre alle denunce per esercizio abusivo dell'attività di caccia e maltrattamento di animale si è aggiunta la denuncia per minaccia a pubblico ufficiale