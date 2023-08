Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













“La mia è stata una decisione sofferta ma doverosa dopo venti anni di militanza nello stesso partito ma non condivido le recenti scelte dei dirigenti locali e provinciali della Lega che hanno portato ad un appoggio di fatto all’Amministrazione Venturelli con l’entrata in Giunta di uno storico militante come Vallicelli.Appoggio palese che si tenta ancora di nascondere e che considero come un tradimento verso gli elettori che mi hanno dato fiducia: io sono un uomo all’antica e tengo alla parola data e sono convinto che questi giochetti non siano apprezzati dai pavullesi, che hanno tra l’altro votato un’Amministrazione che aveva fatto della lontananza dai partiti una bandiera ma che dopo quasi due anni in costante difficoltà prova a bussare alle porte di tutti aumentando invece di diminuire le sue contraddizioni. Ho notato in particolare un diffuso malcontento da tanti cittadini sulla gestione dei lavori pubblici e sono particolarmente preoccupato dalla nuova gestione dei rifiuti,che da settembre arriverà anche a Pavullo”, commenta Camatti.“Non smetterò però di fare il mio dovere di consigliere comunale e anzi rimarrò il Capogruppo di un nuovo raggruppamento civico che ho voluto chiamare 'Nuèter-Al Lavoro per Pavullo', che sarà un contenitore di idee e persone, soprattutto giovani e provenienti come me dalle frazioni pavullesi: territori che il sindaco aveva giurato di curare e che invece rimangono l’ennesima promessa disillusa”.