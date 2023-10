Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il comitato Residenti Serra di Porto ha in silenzio alzato i cartelli chiedendo di rivedere la collocazione della Casa della salute di Pavullo da 1500 metri quadrati che la giunta Venturelli ha deciso di realizzare nell'area verde del quartiere.'Abbiamo provato a interagire col primo cittadino che aveva promesso di confrontarsi coi cittadini - spiegano i rappresentanti del Comitato -. Oggi però è stata l'ennesima dimostrazione di come il sindaco stia prendendo in giro i residenti: almeno il direttore sanitario e Pasini si sono fermati ad ascoltarci'.