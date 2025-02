Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Chiude la strada provinciale 36, in un tratto compreso nel territorio di Pavullo all’altezza dell’intersezione con la strada provinciale 22 di Sant’Antonio, a causa del cedimento di parte della sede viaria.In particolare si è verificato il collasso improvviso di un attraversamento stradale e sono in corso le operazioni di ripristino che si concluderanno nella giornata di domani martedì 11 febbraio.Durante le lavorazioni, il transito è deviato sulla viabilità alternativa, opportunamente segnalata in loco.