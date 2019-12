Pavullo, colti a spacciare, prendono a pugni Carabinieri: tre arresti

Era da tempo attenzionato dai Carabinieri di Pavullo il 41enne gambiano, residente a Pavullo, sospettato di essere uno dei fulcri dello spaccio locale di stupefacenti. E così che a seguito di una serie di appostamenti, i militari del Nucleo Operativo della locale Compagnia Carabinieri lo hanno colto in flagranza di reato. Mentre cedeva una quantità di droga ad una coppia italiani ricevendo da loro denaro contante. Fatto documentato e già sufficiente a fare scattare l'arresto, almeno per lo spacciatore. Arresto che poco dopo si è esteso anche alla coppia di clienti composta da un 29 enne pregiudicato residente in Lombardia ed una 37 enne incensurata residente nel Frignano.L'azione nei loro confronti è scattata ieri mattina. Dopo lo scambio di droga e denaro i militari sono entrati in scena bloccando il gambiano trovato in possesso di 30 euro nella tasca dei pantaloni. La giovane coppia, vistasi braccata, ha pensato di sfuggire al controllo aggredendo direttamente i militari, colpendone uno con un pugno al volto e causando un politrauma ad un altro. Per entrambi prognosi di 7 giorni. I militari sono comunque riusciti a bloccare i due, trovati in possesso di 11,5 grammi circa di stupefacente tipo marijuana, nonché di un bilancino di precisione.Detenzione a fini di spaccio di sostanza che si è aggiunta a quella di resistenza a pubblico ufficiale. I due sono stati arrestati sul posto, portati in cella di sicurezza della caserma in attesa del rito direttissimo innanzi al Tribunale di Modena.