Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L’intervento in flagranza di reato ha permesso così l’interruzione dell’attività illegale e l’identificazione del soggetto, un uomo di 47 anni residente in un comune del Frignano. La perquisizione domiciliare dell’interessato consentiva l’ulteriore sequestro di quasi 4 grammi di cocaina.La droga è stata sequestrata e l’uomo, dopo gli accertamenti di rito, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.