'Pavullo, covid non sia scusa per rinviare riapertura punto nascita'

'Per i modenesi la riapertura dei punti nascita e in particolare di quello di Pavullo sarà un banco di prova per la giunta regionale, soprattutto dopo l’emergenza sanitaria che ha insegnato a tutti quanto sia fondamentale garantire servizi di qualità sul territorio'. A parlare è Davide Romani, referente provinciale di Modena della Lega Salvini Premier dopo le parole di ieri dell'assessore regionale Donini 'A nostro avviso non solo il programma di riaprire il punto nascita di Pavullo deve essere rispettato, ma anzi bisogna farlo al più presto con un nuovo progetto che tenga presente quello che è accaduto e che dia alle future mamme garanzie ancora maggiori di quello che abbiamo vissuto nei mesi scorsi non può e non deve diventare un paravento dietro cui nascondersi: è proprio in nome dei grandi sacrifici che i cittadini hanno affrontato delle difficoltà che ancora tutti dobbiamo affrontare che vanno garantiti servizi primari come quelli legati alla maternità e alla nascita in modo diffuso, facilmente raggiungibile e con la massima attenzione alla sicurezza sanitaria in relazione proprio al virus. È questo quello che i cittadini si aspettano e non devono essere delusi - aggiunge Romani -. Ritardare ulteriormente, correndo il rischio di far saltare le scadenze prefissate sarebbe ammettere un fallimento grave nella gestione della sanità pubblica, un fallimento di cui chiederemo conto e di cui anche sui territori, qualcuno dovrà assumersi la responsabilità'.