Pavullo, Croce Rossa e Caritas insieme per una Pasqua solidale

Cinquanta uova di cioccolato e 30 colombine: è quanto i volontari della Croce Rossa di Pavullo hanno consegnato alla Caritas locale, per mano di don Roberto Montecchi.Piccole golosità che andranno sulle tavole di tante famiglie del capoluogo del Frignano, provando ad allietare un periodo reso ancora più duro dall’emergenza sanitaria.L’iniziativa, pensata dai volontari della Croce Rossa locale, ha visto il fondamentale supporto di due importanti realtà commerciali pavullesi: “Ogni volta che chiediamo supporto a qualche nostra iniziativa Sigma Pavullo e Conad Pavullo non si sono mai tirati indietro”, commentano i volontari dell’associazione, “e anche questa Pasqua, grazie alle loro donazioni di colombe e uova di cioccolato, speriamo di portare un po’ di gioia a quelle famiglie che hanno meno possibilità”.Andranno infatti ad aggiungersi alla spesa che ogni settimana decine di famiglie del territorio ricevono dalle volontarie della Caritas parrocchiale di Pavullo. La preparazione delle borsine di alimenti viene fatta il mercoledì e il venerdì, tenendo conto del numero delle persone che compongono i vari nuclei familiari, della presenza di bambini piccoli che necessitano di alimenti particolari e nel rispetto delle regole culturali e religiose eventuali seguite da alcuni utenti stranieri che vengono accolti. Una parte dei prodotti offerti proviene dal Banco Alimentare di Parma, una parte dai cittadini che partecipano alla racconta alimentare organizzata dalla parrocchia di San Bartolomeo e infine dalle aziende del territorio.

