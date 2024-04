Pavullo, dal Governo 550mila euro per il ponte di Olina

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Gli interventi, per un valore di 675.000 euro, consentiranno di sostenere le attività volte alla conservazione e promozione dei nostri luoghi della cultura.

Grazie a questi finanziamenti suddivisi nel triennio 2024/2026 si potranno, infatti, realizzare interventi di assoluta importanza per la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro, il recupero e la valorizzazione di elementi dal valore culturale fondamentale per la nostra provincia. Spicca il contributo di 550.000 euro per il completamento dei lavori di consolidamento del Ponte d’Olina, gioiello architettonico del 1500 nei Comuni di Pavullo e Montecreto, ma anche 19.000 euro per l’installazione e la gestione del sistema di monitoraggio dell’Archivio di Stato di Modena, 19.000 euro il trasferimento del Mappario estense in nuove cassettiere al fine di alleggerire la portata del deposito “Camera ducale”, 81.500 euro in tre anni per il riversamento digitale di serie integrali microfilmate (ASE, Carteggi fra principi estensi) e 5000 euro per il restauro di diplomi in pergamena e sigilli in cera antichi. Un risultato importante per l’arte e i beni culturali della nostra provincia, ottenuto grazie all’ottima sinergia tra il territorio e gli uffici del Ministero della Cultura' - chiude Barcaiuolo.

E proprio sul contributo in arrivo per il ponte di Olina arriva anche la soddisfazione della referente di Fdi per la montagna, Federica Galloni.