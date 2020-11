Pavullo, denunciato vandalo della Panchina rossa: 20enne marocchino

E' un 20enne marocchino domiciliato a Pavullo l'autore dell'atto vandalico ai danni della Panchina rossa contro la violenza sulle donne appena installata in piazza Borrelli ( qui l'articolo ). I carabinieri della compagnia di Pavullo lo hanno individuato e denunciato. Il giovane straniero aveva staccato le scarpe rosse facenti parte l'installazione e si era dato alla fuga. Le immediate ricerche hanno permesso ad una pattuglia dell’arma di Pavullo di rintracciare il giovane straniero e di recuperare la parte dell’opera sottratta che è stata restituita alla collettività.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.