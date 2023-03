'Pavullo, dimissioni vicesindaco? Fallimento totale amministrazione Venturelli'

dimissioni del vicesindaco di Pavullo sono Daniele Iseppi e Federica Galloni di Fratelli d’Italia Pavullo nel Frignano.'Il sindaco ha cercato in ogni modo di nasconderle ai pavullesi, dichiarando più volte che “tutto andava benissimo” e che “le divergenze di opinione a differenza del passato erano valorizzate e non represse” - continuano Iseppi e Galloni -.Il sindaco, onnipresente e protagonista assoluto, ha dimostrato in questi 17 mesi di non saper delegare, di non voler condividere la centralità amministrativa che comunque un vicesindaco ha: pochissimo lo spazio concesso, non ci stupiamo che la Piacentini “non sia stata messa in condizione di lavorare autonomamente”.'La realtà dei fatti è purtroppo molto diversa dalla narrazione di Piazza Montecuccoli, da cui trapelano video social sorridenti e folkloristici, sottolineata tra l'altro da molti cittadini che si sono accorti di uno stallo amministrativo che in un anno e mezzo non ha partorito un solo progetto nuovo, a parte le scellerate scelte sulla collocazione della Casa della Comunità e dello scempio paesaggistico della nuova cabina di Hera a ridosso della Pineta - affermano gli esponenti Fdi -.

Uno zero assoluto compensato solo dai progetti pensati e finanziati da chi li ha preceduti (Casa del Volontariato, Rotatorie al Bivio di Serra e Sigma, Nuova Tangenziale, riqualificazione del Parco ducale, Nuovo Polo scolastico zona Stadio Minelli) su cui si tenta quotidianamente persino di prendersi i meriti, pensando forse che i pavullesi non lo sappiano - chiudono Iseppi e Galloni -. La Giunta perde pezzi importanti in un momento particolarmente delicato in cui arrivano contributi europei senza precedenti e in un settore, come quello dei Lavori Pubblici, che dovrebbe gestirli. Intere frazioni che lamentano di non aver visto uno solo dei progetti paventati in campagna elettorale, non solo attuato ma nemmeno progettato. E ora questa nuova tegola. Come Fratelli d’Italia non ci faremo bastare comunicati social sulla difensiva ma attendiamo urgentissime idee su come questa Amministrazione intenda proseguire a seguito di questo primo grave rimpasto'.