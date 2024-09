Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Si tratta del Capitano Emanuele Pepe, trentacinquenne, originario di Palermo. L’Ufficiale ha frequentato il 196° corso per la formazione degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri presso l’Accademia Militare di Modena e, successivamente, presso la Scuola Ufficiali Carabinieri in Roma.Laureato in Giurisprudenza, ha svolto servizio alle dipendenze del 6° Battaglione Carabinieri “Toscana” in Firenze, per poi assumere, trasferito in Puglia, l’incarico di “Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile” della Compagnia Carabinieri di Brindisi.