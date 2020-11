Pavullo, ex comandante della polizia municipale diventa segretario Pd

L'ex comandante della polizia municipale di Modena e della polizia provinciale Fabio Leonelli è il nuovo segretario del Circolo Pd di Pavullo nel Frignano. La sua elezione è avvenuta oggi, attraverso un sistema elettronico a distanza, durante i lavori dell’Assemblea degli iscritti del Partito democratico di Pavullo, riunita in videoconferenza per l’occasione, alla presenza del segretario provinciale del Pd Davide Fava. Il nuovo segretario subentra a Nicola Lami, dimessosi nelle scorse settimane.

“La progettualità, la collaborazione, l’ascolto, la partecipazione allargata a tuti i contributi originali e costruttivi – ha affermato Fabio Leonelli appena eletto – credo siano per il prossimo futuro le componenti essenziali per cogliere tutte le sensibilità e le necessità della nostra comunità, costruendo proposte adeguate e convincenti, tali da allargare il consenso verso il nostro partito che io intendo come parte sostanziale della comunità pavullese. La prossima competizione elettorale per il governo del comune dovrà vederci con una squadra ed un programma coinvolgente e propositivo, che risponda alle necessità della nostra comunità e per questa via ci porti alla vittoria.”