Pavullo: fermato alla guida di una auto rubata e denunciato

Sono stati i militari che contattandolo per verificare la liceità dell'utilizzo da parte di un 53enne della sua auto, gli hanno anche fatto sapere che l'auto era stata rubata. Ed è così che la vicenda si è chiusa con una denuncia per ricettazione nei confronti di un 53enne, fermato dai Carabinieri, e la restituzione dell'auto rubata al legittimo proprietario.



I fatti si riferiscono alla scorsa notte quando i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pavullo nel Frignano, durante un posto di controllo, hanno intimato l’alt ad un veicolo.

Dopo aver identificato il conducente, i militari hanno approfondito delle verifiche sui documenti di circolazione dell’auto, appurando che la stessa era intestata ad un cinquantenne, residente a Formigine. Il 53enne che aveva in uso l’utilitaria, già noto per alcune vicende giudiziarie, non era in grado di motivare il possesso del mezzo.





Gli ulteriori accertamenti hanno dimostrato che il veicolo era stato asportato, durante la notte, a Formigine e il proprietario se ne era accorto solo dopo essere stato contattato dagli stessi carabinieri.

Il 53enne è stato indagato in stato di libertà per il reato di ricettazione.