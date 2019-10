Pavullo, fingono di voler acquistare funghi e derubano anziano

Con la scusa di acquistare dei funghi e delle castagne, entrano in casa e rubano il portafoglio a un’anziano coltivatore.E' successo ieri verso mezzogiorno a Pavullo. Tre persone, due donne e un uomo, si sono presentate in un’abitazione di un anziano contadino del pavullese, con la scusa di acquistare funghi e castagne. L’uomo li ha fatti accomodare in casa e, in un momento di distrazione, gli hanno sottratto il portafoglio dileguandosi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.