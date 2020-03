Pavullo, frana sulla Fondovalle

A Pavullo lungo un tratto della strada provinciale 4 Fondovalle Panaro, nelle prime ore del mattino di oggi una frana ha invaso la carreggiata in una zona vicino alla localita ponte Samone.

Sul posto sono al lavoro gli operatori del servizio provinciale Viabilità che stanno sgomberando la carreggiata da fango e detriti; attualmente si circola a a senso unico alternato regolato da movieri.

Previsto anche un sopralluogo di tecnico e geologi per verificare la situazione e programmare un intervento di ripristino e messa in sicurezza.

I tecnici del servizi provinciale Viabilità raccomandano prudenza nell'avvicinarsi alla zona.