Pavullo, frattura in giunta, si dimette il vicesindaco Claudia Piacentini

Un atto che pur arrivato oggi come un fulmine a ciel sereno, ha origini ben più lontane.'Le modalità di lavoro che un tempo parevano condivise ancora stento a trovarle, le mie idee risultano essere fastidiose prese di posizione, le mie competenze sottovalutate. Inoltre sono emerse importanti divergenze di vedute su temi di forte rilevanza' - afferma Claudia Piacentini che, dopo un anno di mandato afferma di trovarsi 'ancora in forte difficoltà a svolgere il priorio dovere sia come vicesindaco che come assessore'. Da qui la decisione di presentare le proprie dimissioni. Un gesto che - auspica l'ormai ex assessore - spero possa indurre a riflessioni atte ad avviare processi costruttivi per il bene dei cittadini di Pavullo'.