Pavullo: gira con coltello da 35 centimetri e a casa vende droga

Noto alle forze dell'ordine per i suoi trascorsi non proprio esemplari, è stato fermato ieri sera, nel corso di un controllo, a Pavullo, alla guida delle sua auto. Subito la sopresa. L'uomo, senza giustificato motivo, aveva in auto un coltello di 35 cm. Su di lui è nuovamente calato il sospetto dei Carabinieri che dalla perquisizione dell'auto sono subito passati a quella della sua abitazione. Dove i militari hanno trovato non solo 29 grammi di hashish, 2 di Marijuana e due spinelli pronti all'uso, ma anche colto tre giovani presenti per acquistare droga. Segnalati alla Prefettura quali consumatori di sostanze stupefacenti e sanzionati per la violazione del DPCM essendo fuori dalla loro abitazione in orario notturno