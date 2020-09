Pavullo, guida con tasso alcool oltre 3 e sfonda recinzione

Viaggiava con un tasso di alcool nel sangue superiore a sei volte il consentito un 38enne di Pavullo che questa notte, alla guida della sua auto, ha perso il controllo del mezzo, uscendo di strada ed andando a sbattere, sfondandola, contro la recinzione di una abitazione privati. Allertati dell'incidente i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Pavullo nel Frignano sono intervenuti sul posto, Verificato che nessun altro mezzo era coinvolto e le condizioni di salute dell'uomo, il conducente è stato sottoposto ad alcool test che superato il valore di 3 grammi per litro. Denunciato per guida in stato di ebbrezza, l'auto gli è stata sequestrata insieme alla patente di guida.

