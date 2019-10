Pavullo, guidano dopo avere bevuto e 'fumato', via la patente

Due patenti ritirate dai Carabnieri in poche ore a Pavullo, per guida sotto l’effetto di alcool e per utilizzo di sostanze stupefacenti. Il primo caso riguarda un 23 enne dell’est europa dai militari fermato nel corso di un controllo stradale con un tasso alcolemico di 1,5, il triplo della soglia consentita. Il secondo, un 32enne italiano, fermato e sottoposto all’esame tossicologico dal quale emersa la positività alla presenza di sostanze cannabinoidi.