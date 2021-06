Pavullo, il comandante della stazione carabinieri va in pensione

Dopo 37 anni di servizio, il luogotenente Giuseppe Sotgiu, comandante della Stazione carabinieri di Pavullo nel Frignano ha lasciato il servizio attivo per andare in pensione. Arruolatosi come carabiniere nel 1984, tre anni dopo, appena promosso vicebrigadiere, ha prestato servizio quale sottufficiale in sottordine alla Stazione di Roma Gianicolense. Dal 2001 ad oggi è stato a servizio della comunità di Pavullo con diversi incarichi. Inizialmente, dal 2001 al 2005, è stato Comandante dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia e dal 2005 al 2016, sottordine alla Stazione di Pavullo. Dal febbraio 2016 al 2021 ha ricoperto l’incarico di Comandante titolare della Stazione carabinieri di Pavullo, mantenendosi fermo punto di riferimento per tutta la cittadinanza.Il comandante provinciale colonello Marco Pucciatti, nel donargli un ricordo del Comando Provinciale, lo ha 'ringraziato a nome di tutti i carabinieri del Comando Provinciale per il lavoro svolto al servizio dei cittadini pavullesi e alle dipendenze del Comando Provinciale di Modena'.